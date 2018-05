Rajoy publica al DOGC la investidura a distància

La reforma de la llei de presidència que permetria una investidura a distància de Carles Puigdemont ja està en vigor després de publicar-se aquesta matinada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La llei però està previst que tingui poques hores de vida. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha convocat un consell de ministres extraordinari aquest dimecres a les 11.00 h per aprovar el recurs al TC contra aquesta reforma de llei i quan l'alt tribunal l'admeti a tràmit quedarà suspesa automàticament. Per poder recórrer la llei, aquesta ha d'estar en vigor i, per tant, s'ha de publicar als butlletins oficials. És per aquest motiu que el govern de Rajoy ha donat l'ordre de publicació. De fet, es dona la paradoxa que la llei porta la firma del mateix Mariano Rajoy.JxCat ha decidit tornar a intentar la investidura de Puigdemont tenint en compte que el Parlament va aprovar la setmana passada la reforma de la llei de presidència. Però conscients de les dificultats davant l'anunci del govern espanyol d'impugnar la reforma, JxCat s'ha marcat l'objectiu d'investir un candidat alternatiu a Puigdemont com a molt tard dilluns que ve 14 de maig. El president cessat pel 155 no farà públic el nou nom fins que la llei estigui formalment suspesa. De fet, aquest dilluns la portaveu adjunta del grup parlamentari, Elsa Artadi, assegurava a Catalunya Ràdio que encara no s'ha decidit el nom alternatiu i tampoc no s'ha descartat com a candidata afirmant que "tots estan a disposició del president".El calendari està molt condicionat pels processos judicials oberts. Dimecres 16 de maig els consellers cessats que són a Brussel·les han de comparèixer davant la justícia belga i la situació del diputat Toni Comín podria canviar i deixar en l'aire el seu vot delegat. Aquest dimarts el TC ha admès el recurs de Cs contra el vot delegat de Puigdemont i Comín però no ha dictat la suspensió com a mesura cautelar tal com demanava el partit d'Inés Arrimadas. Així doncs, la investidura d'un candidat alternatiu a Puigdemont seria possible en segona votació, quan es necessiten més vots a favor que en contra. Comptaria amb els 66 vots a favor de JxCat i ERC, 65 en contra de Cs, PSC, comuns i PPC, i l'abstenció dels quatre diputats de la CUP en cas que la formació anticapitalista no canviés de posició.La reforma de la llei de la presidència publicada aquesta matinada al DOGC està firmada per Mariano Rajoy. Segons l'article 65 de l'Estatut, "les lleis de Catalunya són promulgades, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat, el qual n'ordena la publicació al DOGC, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, i en el Butlletí Oficial de l'Estat". Però des de l'entrada en vigor del 155 i sense la figura de president de la Generalitat, és el govern espanyol qui dona les ordres de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

