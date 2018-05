Citen a declarar com a investigat l'exsecretari de Difusió del Govern per la publicitat de l'1-O

L'exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat Antoni Molons ha estat citat a declarar com a investigat el pròxim 16 de maig davant del jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona.Se l'investiga per desobediència i malversació de fons públics en relació a la publicitat institucional del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017 i, en concret, per la possibilitat que des de la Generalitat es pagués aquesta publicitat a través de subvencions a Òmnium Cultural.Cal recordar que la Guàrdia Civil va detenir Molons el 15 de març, i que va ser deixat en llibertat després de negar-se a declarar. El cos de seguretat va escorcollar el seu domicili i el seu despatx oficial al Palau de la Generalitat. El govern espanyol el va destituir l'endemà.

