L'advocat belga de Puigdemont confia que el jutge rebutjarà les extradicions de Comín i Serret

L'advocat belga de Carles Puigdemont i els consellers destituïts que són a Bèlgica, Paul Bekaert, "confia" que es rebutgi l'euroordre contra Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret perquè el jutge belga és "democràtic" i no vol un "abús" de l'ordre europea de detenció.Un abús que, segons l'advocat és "evident" perquè l'ordre europea de detenció és un mecanisme de cooperació judicial pensat per "perseguir crims, no per a la política". Per la seva banda, Serret creu que guanyar l'ordre europea de detenció obriria un nou escenari que els situaria en una posició "més equilibrada amb l'Estat". Segons ella, una sentència favorable de la justícia belga i un nou Govern a Catalunya en les pròximes setmanes "ajudarà a trobar noves posicions pel diàleg".Tant Bekaert com Serret han fet aquestes afirmacions durant un debat a la Universitat d'Anvers que s'ha celebrat en el marc de l'acte 'Democràcia i drets a Catalunya'.La conversa s'ha iniciat després de la projecció del documental produït per l'equip de la Directa-Agència UO 'El primer dia d'octubre', que narra la jornada del referèndum de l'1-O des de la perspectiva de la societat civil i amb el focus a la ciutat de Barcelona.La setmana vinent, coincidint amb la vista judicial a Brussel·les sobre l'euroordre contra Serret, Puig i Comín, hi ha programada una segona projecció del documental a Bèlgica. Serà el 16 de maig a la tarda a Lovaina i a més de la consellera destituïda pel govern espanyol també hi participaran l'eurodiputat Bart Staes i els professors Bert Cornillie i Bart Maddens i serà moderat per Corry Hancké, periodista del diari flamenc 'De Standaard'.

