L'advocat de Puigdemont: «La setmana que ve podríem tenir una bona notícia a Bèlgica»

L'advocat de Carles Puigdemont ha assegurat que la justícia espanyola "no guanyarà per 6-0". Jaume Alonso-Cuevillas ha explicat que el dia 16 de maig "tenim la primera vista" a Bèlgica amb els consellers que hi ha l'exili, Toni Comín, Lluis Puig i Meritxell Serret, i "intueixo que la setmana que ve tindrem una bona notícia".



El mateix advocat també ha volgut deixat clar que potser tampoc "guanyem nosaltres 0-6" però ha afirmat que la justícia espanyola s'emportarà més d'un disgust". En aquest sentit, ha esperonat el públic, que ha omplert l'Aula Magna de la URV de Tarragona dient, que "patirem, resistirem i guanyarem".

Un cop tombats els delictes de rebel·lió i malversació pels quals acusen els membres del govern cessat amb l'aplicació del 155, "la situació serà insostenible", ha afirmat l'advocat i economista.Jaume Alonso-Cuevillas ha tirat d'humor per treure ferro a un tema tan seriós com és la situació actual dels presos polítics i dels exiliats. L'advocat ha provocat els aplaudiments del públic quan ha dit que a banda de ser advocat i economista, també és "president honorari de la penya de Sant Esteve de les Roures, un càrrec que m'agrada molt".Més de 500 persones han pogut escoltar l'advocat com ha destacat que, a diferència del que pensa tothom, "sostinc que no hi hagi hagut una ingerència de l'executiu cap al poder judicial" perquè "no ha calgut". Segons Alonso-Cuevillas, "tots els jutges del Tribunal Suprem han estat escollits un a un". Segons el lletrat, "van caure de petits al carrer de la unitat d'Espanya".El lletrat ha lamentat que Catalunya s'enfronta a un "estat ferit", on hi ha una "contaminació política" a la justícia. Alonso-Cuevillas també s'ha referit a la rocambolesca situació d'enfrontament entre el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. El jutge ha demanat al polític que demostri que el govern de Puigdemont no va fer cap tipus de malversació de fons públics. L'advocat ha etzibat amb humor: "Ningú pot demostrar que jo no he estat a Sant Esteve de les Roures, que demostrin que hi he estat".Alonso-Cuevillas ha clos dient que "ja riurem, i no serà tan lluny com algú es pensa".L'advocat de Puigdemont ha estat acompanyat en aquest cicle de conferències per Mercè Barceló, catedràtica de dret constitucional, i Eusebi Campdepadrós, secretari primer de la Mesa del Parlament.Barceló ha posat de manifest que els poders públics i la premsa espanyola estan negant les càrregues policials i la "repressió" durant l'1-O i això, està promovent que s'estiguin fent "llistes negres a juristes, a periodistes", acusacions a ciutadans i creant "fake news". Tot plegat, ha afirmat, "està generant un perillós discurs d'odi, que la Fiscalia ens està atribuint a nosaltres".Per la seva banda, Campdepadrós ha iniciat la seva intervenció demanant un fort aplaudiment per als anteriors membres de la mesa de la cambra catalana. El també advocat tarragoní, ha recordat tots els passos que s'han fet fins ara per aconseguir la investidura dels candidats de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat.El secretari primer de la Mesa ha destacat que tots els candidats de Junts per Catalunya -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull- per ser president de la Generalitat, van ser proposats perquè "gaudien de la totalitat dels seus drets polítics per a poder ser candidats" i per tant, ser investits com a màxim representant de Catalunya. Tanmateix, ha denunciat que no s'entén que ara no puguin ser-ho, ja que els programes electorals es validen, com els candidats i unes idees que s'han permès presentar. Sobre això, ha destacat que s'estan vulnerant els drets dels candidats.

