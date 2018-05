El jutjat de l'1-O demana al Suprem si vol investigar Jové i Salvadó per rebel·lió

Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, després de ser detinguts el 20 de setembre Foto: ACN

El magistrat del jutjat número 13 de Barcelona ha demanat al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que investigui per rebel·lió el número 2 d'Oriol Junqueras a la Conselleria d'Economia i "cervell de la logística de l'1-O, Josep Maria Jové, i també el secretari general d'Hisenda, Lluís Salvadó, segons ha avançat TV3.El document apunta que ha demanat incloure el delicte de rebel·lió perquè “acceptaven plenament la possibilitat que per aconseguir els seus fins es requerissin actes violència havent d'acudir a la via de la declaració unilateral i que, per la seva qualitat d’aforats, únicament pot ser instruïda per aquest alt tribunal”.

