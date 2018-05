El PSC homenatja Chacón amb un llibre que recull articles, entrevistes i discursos de la socialista

Miquel Iceta a l'acte d'homenatge de Carme Chacón Foto: ACN

Leire Pajín, a l'acte d'homenatge de Carme Chachón Foto: ACN

El PSC ha publicat el llibre homenatge a Carme Chacón 'Trencant barreres, construint igualtat' (Ediciones La Lluvia) que recull articles, entrevistes i discursos de la socialista quan fa poc més d'un any de la seva mort. L'acte de presentació ha tingut lloc aquest dimarts a la seu dels socialistes i ha comptat amb la participació del primer secretari del PSC, Miquel Iceta; l'exministra Leire Pajín i la mare de Chacón, Esther Piqueras, i finalment no ha pogut participar-hi l'expresident del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero.Iceta ha explicat que la voluntat és que el llibre serveixi "com a estímul per treballar i ser inspiració en la tasca política" de cara al futur. "Volem renovar el compromís socialista a través del record de la Carme", ha declarat. Pajín ha destacat la tasca de la socialista com a ministra i, tant ella com Iceta, el seu paper en la lluita contra ETA. La seva mare ha afirmat que Chacón era una apassionada de la lectura i que per això li feia especial il·lusió aquest homenatge en forma de llibre, que esperava que servís per a les generacions futures.El llibre recull articles, entrevistes i discursos de Chacón publicats entre el 2000 i el 2017, així com una selecció de fotografies de la seva trajectòria personal i política. Segons Iceta, la voluntat ha estat organitzar tot el que l'exministra va deixar escrit i que perduri així en el futur. I això és així perquè segons ell si es repassa la seva trajectòria, les preocupacions polítiques de Chacón "segueixen sent les preocupacions polítiques del país".En aquest sentit, ha recordat que ella va ser portaveu d'Educació i que encara "hi ha molt per aprendre en aquest terreny". En segon lloc, ha posat en valor que va ser feminista "dient-ho i actuant-hi" i s'ha mostrat convençut que hagués participat de les mobilitzacions del passat 8 de març i que hagués estat "indignada" amb la sentència de 'La Manada'. "Els records que tenim d'ella no són només de confort de memòria sinó d'exigència de present i futur", ha manifestat.A més, i pocs dies després de l'anunci de la dissolució d'ETA, Iceta ha posat en valor la tasca del govern del que Chacón va formar part en la lluita contra la banda terrorista. El primer secretari del PSC ha lamentat que Zapatero no hagi pogut assistir a l'acte –per problemes amb el vol que l'havia de portar a Barcelona a causa de la situació meteorològica- però ha volgut destacar l'"esforç" d'aquell govern en el "combat definitiu" contra ETA. "Quan una cosa acaba bé no queden medalles perquè tothom se les posa però hi ha un deure de justícia i reconeixement als que van patir moments difícils, als que ho van haver de fer en solitari i amb la incomprensió dels adversaris polítics", ha declarat.L'exministra i companya de Chacón, Pajín, també ha recordat aquesta etapa de la trajectòria política de Chacón. Ha explicat que la socialista va voler "saber més i conèixer millor la situació a Euskadi, fins i tot intentant entendre als que pensaven diferent" i ha rememorat que van compartir moltes xerrades i jornades de treball "per ajudar a empènyer que la pau arribés". "M'he emocionat pensant el que hauríem brindat i recordat tantes víctimes que juntes vam anar perdent al llarg del temps", ha dit.L'exministra de Sanitat ha volgut també enviar un missatge en nom de Zapatero al PSC per traslladar l'"afecte i estima" de l'expresident cap al PSC i Catalunya i la seva "disponibilitat" per estar al costat dels socialistes catalans "en la construcció d'una Catalunya com li hagués agradat a Carme: unida en la pluralitat, que reconstrueixi els afectes i capaç d'estar a l'alçada dels moments que han tocat viure".Sobre Catalunya també s'hi ha referit el seu cap de gabinet mentre va ser ministra de Defensa, German Rodríguez, qui ha destacat que va treballar per "reconstruir ponts entre Catalunya i Espanya que altres es van dedicar a trencar" i que va ser molt clara en l'aposta del "no a la ruptura i sí a la convivència i al projecte compartit".L'encarregada de tancar l'acte ha estat la mare de Chacón, Esther Piqueras, qui ha apuntat el "significat especial" del llibre per la passió per la lectura que sentia la seva filla. Ha afirmat que Chacón va dir sempre "de forma clara el que pensava", malgrat no agradés als seus companys, i ha afirmat que va ser una política "amb paraula i de paraula". "M'agradaria que aquests textos fossin font inspiració per a altres persones, per continuar impulsant tot en el que ella creia: progrés, justícia social i convivència", ha manifestat.Al llibre, Zapatero escriu un pròleg sota el títol 'La meva companya Carme' on assegura que Chacón "forma part de la història de les millors". "Les millors del nostre partit, les millors del nostre país", afegeix. Li agraeix la seva "lleialtat" i la seva entrega al projecte i diu que podria recordar moltes vivències i anècdotes però que sempre que pensa en ella li ve al cap la seva presa de possessió com a ministra de Defensa, moment en que assegura els "sostres de vidre es van començar a fer pedaços". Per davant de tot diu que va ser "companya en majúscules" i que va treballar per tendir ponts des de Catalunya i des de l'Estat "per afirmar la superioritat moral de viure junts, en un projecte comú, en una Espanya federal en la que ella creia amb fermesa".

