Rajoy accelera el pla D

A les onze del matí Mariano Rajoy ha convocat el consell de ministres al Palau de la Moncloa. Acordarà recórrer al Tribunal Constitucional la llei de la Presidència que va aprovar el Parlament i que havia de permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont. El TC la suspendrà d'immediat i això farà que, finalment, el president a l'exili en designi un d'efectiu que pugui investir la cambra. La legislatura ha de ser de confrontació democràtica i el Govern no pot nàixer sotmès als dictats del govern espanyol, que està disposat a aplicar de nou el 155 encara que de forma "quirúrgica". Un dels gestos que es podria fer d'entrada és designar de nou els consellers empresonats i a l'exili per tensar de nou la justícia espanyola i visualitzar la voluntat de restitució. Seria una mesura simbòlica. L'independentisme no pot, però, quedar de nou atrapat en el simbolisme i ha de pensar en anar més enllà.us en dona els detalls en aquesta informació El que no serà simbòlic (malgrat que pugui ser provisional) serà el president que es triï en uns dies. Hi ha molts noms damunt la taula de Puigdemont, que serà qui, en solitari, decidirà el seu successor a Palau. Això genera tensions amb ERC i també dins de JxCat, on circulen diverses teories i travesses sobre els motius del president a l'exili per promoure un o altre dirigent. Sobre el rumb de la legislatura us aconsello l'opinió deEls mesos sense govern i la repressió han deixat ferides. Mig govern és a la presó (avui, ho podeu llegir en aquesta informació d', es revisa el seu "estrany" cas al Tribunal Suprem) i la manca de solidaritat d'alguns estaments cou. És el cas del Cercle d'Economia. L'entorn del president Puigdemont considera que s'hi han solidaritzat poc (no han fet cap gest) i és possible que hi hagi una cadira buida a les tradicionals jornades de l'entitat a Sitges, que se celebraran en unes setmanes i on hi haurà una nodrida representació del govern espanyol i de la política estatal. Ho explicaen aquesta informació



Rivera arriba a nous públics. Rajoy segueix inflexible amb el procés català, ja sigui usant el TC o criminalitzant la comunitat educativa i actuant com una administració colonial, tal com descriu Sara González en aquesta crònica, per intentar contenir l'ascens de Ciutadans, que abraça un discurs espanyolista desacomplexat. L'enquesta del CIS que es va fer pública ahir no va ser tan dramàtica com es preveia per ells però fa evident la capacitat de penetració dels d'Albert Rivera en àmplies capes de l'electorat tradicional dels populars. Roger Tugas ha analitzat les dades de l'enquesta i ho ha acompanyat d'unes gràfiques ben aclaridores.





Festa grossa ahir a la sala de festes Apolo de Barcelona. ICat, l'emissora cultural i musical de Catalunya Ràdio, encara celebra el seu retorn a la freqüència modulada, va fer la tercera edició del Desconcert. Diversos grups donaven a conèixer cançons d'aquelles que ens costa admetre que ens agraden. Entre els participants Els Catarres, Sara Terraza & The Black Sheep, Gertrudis, Els Amics de les Arts i Jair Dominguez & Òscar Andreu. La festa es va poder seguir en 360º (des de qualsevol angle) i la podeu recuperar aquí. La va presidir el president del Parlament, Roger Torrent, que va confessar el seu "plaer culpable" musical: Explota mi corazón, de Raffaella Carrá. Fantàstica!

Ferran Casas i Manresa

L'actor Daniel Brühl està en un gran moment de la seva carrera amb l'estrena de la pel·lícula Set deies a Entebbe i la sèrie El Alienista (es pot veure a Netflix). De pare alemany i mare catalana cada cop s'està més temps a Barcelona. És un enamorat del barri de Gràcia i també del Barça.De fet, un portal esportiu alemany, Dazn, ho va viure amb ell i ho podeu veure aquí en un reportatge que va combinar ciutat, gastronomia i futbol.Tal dia com avui de l'any 1950, cinc anys després de la Segona Guerra Mundial, el ministre francès d'Exteriors,, llegia a París la declaració que porta el seu nom i que obre la porta a que el seu país, vencedor gràcies a la intervenció americana i soviètica, i Alemanya, derrotada, creessin la Comunitat Europea de l'Acer i el Carbó, embrió de l'actual Unió Europea. L'eix franco-alemany és el que l'ha liderada fins ara i que ho segueix fent gràcies a Macron i a Angela Merkel, que ha revalidat el càrrec. Aquest vídeo del Parlament Europeu n'explica el procés de creació.El 9 de maig de 1962, avui compleix 56 anys, va nàixer a Anglaterra, vocalista històric del grup de música electrònica Depeche Mode. Com a solista ha editat Paper Monsters (2003) i Hourglass (2007). Depeche Mode és un grup de música electrònica britànic format l'any 1980 i integrant, en els seus inicis, de l'escena futurista de finals dels 70. Són considerats com un dels grups pioners a portar la música electrònica al gran públic. També destaquen els seus videoclips i directes. Aquí podeu escoltar alguns dels seus millors temes, entre ells People are people i Personal Jesus.

