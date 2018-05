El principal «think tank» de l'Estat avisa que la imatge d'Espanya a l'exterior es degrada

El prestigiósespanyol Real Instituto Elcano preveu que enguany guanyarà pes en sectors rellevants de l'opinió pública internacional el qüestionament de la qualitat de la democràcia espanyola i la necessitat de mitjançar en el conflicte entre Catalunya i Espanya. Això és el resultat, entre d'altres, del relat de l'independentisme, que se centra en les tesis de la falta de llibertat i de pluralisme en el sistema polític espanyol. En el seu estudi sobre les perspectives i desafiaments d'Espanya aquest any 2018 afirma també que el procés perjudica la imatge d'Espanya com a "cas d'èxit en convivència democràcia". "Durant la tardor s'ha constatat que el punt dèbil de la resposta governamental al procés sobiranista era l'absència d'una estratègia de comunicació", diu el document.Així mateix, constata que el procés català és un debat on el govern espanyol "no s'hi mou còmode" i que requerirà una energia que no es podrà destinar a altres qüestions d'una"agenda complexa". Això podria frustrar "oportunitats de major pes exterior d'Espanya i condicionar relacions bilaterals amb determinats països".

