Un grup de metges demana als seus col·legis que retirin la condemna a la repressió policial i al 155

Más de 1.500 médicos catalanes exigen que su Colegio retire el apoyo al 1-O. Valientes! https://t.co/Wal9HIrcCQ — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 8 de maig de 2018

Un grup de col·legiats ha demanat a la junta de govern del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) i al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) que retirin els comunicats emesos en favor del referèndum de l'1 d'octubre i de condemna de l'aplicació de l'article 155. Els col·legis van manifestar el seu suport al dret a decidir, la seva condemna de l'actuació policial i el suport a les institucions catalanes després de la decisió de l'executiu espanyol d'intervenir l'autonomia.Els metges crítics, membre dels col·legis de Barcelona, Lleida i Tarragona, han presentat un requeriment que demana la retirada d'aquests posicionaments pel fet que la col·legiació és obligatòria i les juntes col·legials no poden parlar en nom de tot el col·lectiu. Segons ells, cal preservar la neutralitat de la institució mèdica i si la junta del COMB, que presideix Jaume Padrós, no accedeix a la seva proposta, no descarten recórrer als tribunals. La seva iniciativa ja ha estat saludada per la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, qui des dels eu compte de twitter els ha saludat amb un "valientes!".

