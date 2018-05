Mor el mossèn «periquito» Dámaso Ruiz als 47 anys en un accident a l'N-340

El mossèn Dámaso Ruiz era actualment vicari de Benicarló i en els últims anys havia fet de capellà en parròquies de diversos municipis de la Ribera d'Ebre.

Els clubs esportius som la nostra gent perquè en ella hi ha el millor de nosaltres: el sentiment i la passió més orgullosa. El pare Dámaso n'era un gran exemple, des del gol sud de Sarrià fins avui, que ha marxat al cel blanc-i-blau.



¡Hasta siempre, carismático perico! DEP pic.twitter.com/L1ZlXLt6TL — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 8 de mayo de 2018

La víctima mortal de l'accident que ha tingut lloc aquest dimarts al matí a la carretera N-340, a Alcanar, era el mossèn Dámaso Ruiz, de 47 anys, conegut popularment entre l'afició del RCD Espanyol com a 'Dámaso Perico', un dels seguidors més carismàtics i pintorescos del club blanc-i-blau. Als anys 80 es va fer conegut per la seva afició a vestir-se amb la disfressa que fes falta i de tocar el bombo per Sarrià de forma incansable per animar al seu equip. També havia pres protagonisme en algunes juntes d'accionistes de l'Espanyol.L'Espanyol ha fet públic un missatge a la xarxes socials acomiadant-se del capellà, amb la següent piulada:El sinistre s'ha produït cap a tres quarts de vuit del matí a l'altura del quilòmetre 1.067,5. La víctima, que ha hagut de ser excarcerada, ha estat traslladada encara amb vida a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, però finalment no ha pogut superar les lesions.Fins al lloc, s'hi ha desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, dos ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra. Quant a l'afectació viària, s'ha donat pas alternatiu al punt de l'accident fins a les 09.55 h, quan s'ha normalitzat la circulació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)