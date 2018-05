Condemnat un hospital de Barcelona a pagar 1,2 milions a un nen per una negligència

L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'Hospital de Nens de Barcelona a indemnitzar amb prop d'1,2 milions d'euros la família d'un nen per una negligència mèdica que li comportarà efectes de per vida. Els metges del centre li van extirpar el còlon i el recte, com a conseqüència d'una infecció intestinal. Ara, el menor està obligat a evacuar en una bossa a través d'una obertura a l'abdomen.La indemnització multiplica gairebé per sis la sentència que va dictar el tribunal de primera instància, i que els pares del nen van recórrer. Els fets van passar l'estiu del 2006, quan el menor tenia dos anys i va haver de ser intervingut d'urgència.Segons el jutge, la negligència se sustenta en el fet que el nen no va ser "degudament atès", ja que el menor patia una gran dilatació del còlon per l'acumulació de femta i "no es van adoptar les mesures necessàries" per solucionar aquesta situació. En aquest sentit, el jutge de l'Audiència considera que els professionals de l'hospital hauria d'haver "desimpactat el nen", per tal d'eliminar o reduir la pressió del còlon.

