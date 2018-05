El Sindicat de Llogaters denuncia pujades del 40% en l'habitatge a Barcelona

Acte del Sindicat de Llogaters davant de la immobiliària. Foto: Aida Morales

La situació de l'habitatge a Barcelona és crítica. El preu abusiu en determinades zones de la ciutat, i la bombolla de preus que s'està produint en alguns barris com ara l'Eixample Sant Antoni, tal com aprofundeixen dos reportatges, han obligat els veïns a mobilitzar-se. Aquest és l'escenari sobre el qual treballa el Sindicat de Llogaters, que aquest dimarts a la tarda ha convocat una acció de denúncia davant de la immobiliària UISA-SAPI, situada a Rambla Catalunya.Aquesta societat, han explicat, té unes vint finques senceres a Barcelona, amb inquilins de fa dècades que, ara per ara i davant de la situació d'augment de preus, es veuen forçats a marxar, ja que no poden assumir l'increment del lloguer que se'ls imposa i que pot ascendir fins al 40%. "Les veïnes entenem que l'habitatge té una funció social, és un bé de primera necessitat", recorden.L'Oleguer, membre del Sindicat de Llogaters, ha encapçalat una acció davant d'aquesta immobiliària, que ha consistit en desplegar una pancarta i intentar dialogar amb els seus membres. Els treballadors de la societat, però, ja havien marxat, i la porta de l'edifici estava vigilada per una desena d'agents dels Mossos d'Esquadra.En aquest punt, doncs, els membres del sindicat s'han limitat a repartir propaganda als veïns i vianants, amb l'objectiu de "visualitzar el conflicte" i "que la gent conegui els noms dels grans tenidors". Oleguer ha indicat que la voluntat del Sindicat de Llogaters hagués estat parlar amb els propietaris i plantejar una negociació col·lectiva respecte dels casos més urgents. Entre les propostes hi ha la pujada de l'IPC i fomentar contractes més llargs que promoguin l'estabilitat.La preocupació del sindicat rau en la gran quantitat de persones grans que ara es veuen obligades a compartir pis o marxar de Barcelona, que confronta amb la situació de la societat immobiliària, que argumenta l'increment del preu en funció del mercat: "No ens serveix l'argument que el mercat augmenta, especialment quan els nostres sous es veuen estancats; el lloguer ha d'anar en funció del nivell adquisitiu".

