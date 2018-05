Montoro insisteix que el Govern ha pogut falsejar factures per pagar l'1-O

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha insistit durant la sessió de control al Senat que el Govern ha pogut falsejar factures per pagar l'1-O i ha dit que el govern espanyol ja ho està perseguint. A preguntes de Cs –que li qüestionava altre cop si hi va haver malversació-, el ministre ha fet una crida a la responsabilitat a la formació d'Albert Rivera."Què pretenen? Desgastar el govern d'Espanya o enfrontar-se a la independència de Catalunya?", s'ha preguntat Montoro, que defensa que tant des dels cossos policials com des de l'executiu espanyol estan denunciant qualsevol "actuació que hagi pogut falsejar un procediment pressupostari o malversació".Montoro ha carregat contra Cs perquè considera que només busca treure rèdits polítics de la crisi catalana. "Les presses són males conselleres en política, vostè el que ha de fer és madurar, macerar", ha respost el ministre al senador Francisco Javier Alegre. El ministre també ha defensat que sense el control de les finances catalanes els independentistes "haurien tingut centenars de milers de milions per gastar" i que, segons Montoro, això no ha passat."Ara el que hem de fer és perseguir la malversació o el falsejament que s'hagi pogut produir", ha conclòs. Alegre ha respost al ministre que "per desgastar al govern no cal Cs perquè el govern [espanyol] es desgasta sol".

