El tour europeu de Societat Civil Catalana per defensar ​«el sistema democràtic espanyol»

Societat Civil Catalana viatja aquesta setmana a Luxemburg, Londres, Brussel·les, i Edimburg per buscar complicitats i crear espais de diàleg per al respecte de la Constitució i l'Estatut. L'objectiu de la formació unionista amb aquest tour europeu és "fomentar la convivència i la concòrdia entre els catalans".En la mateixa línia, tal com informa en un comunicat l'entitat, el president de SCC, José Rosiñol, i la vicepresidenta, Miriam Tey, han organitzat reunions i actes públics i privats en què defensaran el "sistema democràtic espanyol"."S'ha de tenir en compte que es tracte, abans que res, d'un problema de les discrepàncies entre catalans i no entre tota Catalunya i la resta d'Espanya", ha assegurat Rusiñol després de demanar la implicació d'Europa en el tema català.Rusiñol ha assegurat que és necessari "articular una resposta europea a un problema europeu", ja que el moviment independentista forma part de l'onada de populisme que concerneix tot el vell continent.

