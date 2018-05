Zoido avisa que no hi haurà «cap tipus de negociació ni compensació» després de la fi d'ETA

El ministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido ha advertit aquest dimarts que correspon als cossos i forces de seguretat de l'Estat a qui correspongui "verificar i certificar" que la desaparició de les sigles d'ETA és "real, completa i efectiva". Zoido ha respost d'aquesta manera davant una pregunta de control al Senat sobre la valoració de la dissolució d'ETA, efectuada pel grup socialista.El ministre ha dit que "és positiu" que ETA assumeixi que ha fracassat i no ha aconseguit els seus objectius i que "l'única realitat" és "la derrota total i absoluta gràcies al govern democràtic".Així mateix, Zoido ha indicat que "ni les paraules ni les escenificacions canviaran la realitat" i que "podran desapareixen unes sigles buides de contingut però no l'immens dolor ni la responsabilitat penal". En aquest sentit, ha advertit que no pot haver "cap tipus de conversa, ni negociació ni compensació" perquè "l'únic compromís és amb les víctimes dels terrorisme".

