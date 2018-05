Xiuxiuejar, llibertat o tendresa, entre les paraules «més boniques» del català

Un total de 10.469 persones han participat en la fase de votació popular de la iniciativa organitzada per la Direcció General de Política Lingüística a les xarxes social per trobar les 10 paraules més boniques del català. Xiuxiuejar, aixopluc, caliu, tendresa, llibertat, moixaina, amanyagar, enraonar, ginesta i atzavara, han estat les paraules escollides d’entre 25 finalistes, que havien estat les paraules proposades més cops pels usuaris durant la primera fase del concurs. La iniciativa s’ha emmarcat en els actes de commemoració de l’Any Pompeu Fabra.En la primera fase del concurs, duta a terme des del 26 d’abril fins al 3 de maig, es van rebre 179 propostes de 131 usuaris. Per fer una proposta calia piular a Twitter la paraula o paraules preferides amb l’etiqueta #RepteFabra3. Entre els participants d’aquesta fase s’han sortejat 10 bitllets per a dues persones a la ruta Pompeu Fabra.Les 10 paraules més votades aniran ara al Pavelló de les llengües (Talepaviljoen). Aquest espai és l’eix central del projecte Terra de Llengües (Lân fan taal ), una iniciativa de l’ONG d’Afûk en el marc de la Capital Europea de la Cultura 2018 que se celebra a la ciutat neerlandesa de Ljouwert. A l'interior d'aquest edifici hi ha una representació de la llengua i la cultura de les petites comunitats lingüístiques europees. A l’exterior, el Jardí de les Llengües és on s’exposen les 10 paraules més boniques d’idiomes diversos.

