Ataquen la placa del carrer U d'Octubre de Sant Quirze quan no fa ni 12 hores de la inauguració

Cartell del carrer de l'1 d'Octubre a Sant Quirze. Foto: Ajuntament de Sant Quirze

El carrer de l'U d'Octubre de Sant Quirze del Vallès ja ha estat víctima del primer atac, i ha passat quan no feia ni 12 hores que s'havia inaugurat. La localitat va rebatejar la via en un acte popular celebrat al mateix carrer aquest dilluns al vespre, on es va descobrir la placa que permet actualitzar el nomenclàtor amb el nom de carrer de l'1 d'Octubre (U d'Octubre, segons ha determinat l'Ajuntament).Aquest matí, però, la placa del carrer ha aparegut atacada. Algú hi ha llançat un pot de pintura blanca, que ha fet il·legible el nom del carrer, així com una frase de Salvador Espriu que l'acompanya, i una segona placa on s'expliquen els fets viscuts a Catalunya el passat 1 d'Octubre.L'Ajuntament, però, ja ha netejat la placa perquè llueixi com nova.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)