El Parlament proposa al Congrés despenalitzar l'eutanàsia

El Parlament ha portat aquest dimarts al Congrés dels Diputats la proposta de reforma del Codi Penal per despenalitzar l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi. Tot i que la votació a la cambra espanyola serà dijous vinent, de les intervencions dels grups se'n desprèn que els Comuns, ERC, PDECat, PSOE, Podem, PNB i Compromís donaran suport a la tramitació de la reforma del codi penal, mentre que Ciutadans manté que s'abstindrà i el PP hi votarà en contra.Per la mà de les diputades Alba Vergés (ERC), Assumpta Escarp (PSC) i Marta Ribas (Comuns), la cambra catalana ha presentat la modificació que el ple va aprovar el juliol de 2017 apel·lant a la "dignitat" en el moment de la mort i la necessitat d'acabar amb "el patiment insuportable" en casos de mort segura i malaltia dolorosa i incurable.Així mateix, també remarquen que la reforma del Codi Penal a favor de despenalitzar l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi "no restarà llibertat a ningú que vulgui morir quan la natura ho marqui".

