L'empresa que controlarà les «fake news» per Facebook ja busca treballadors

L'empresa Competence Call Center (CCC), l'encarregada de controlar les fake news per Facebook a Alemanya i un cop arribi a Barcelona, ja busca treballadors. Aquest dilluns vam conèixer que la companyia nord-americana Facebook s'assentarà a la Torre Agbar, on situarà 500 persones que vigilaran i eliminaran continguts. CCC ja havia anunciat el lloguer de 9.000 metres quadrats de vuit plantes de l'emblemàtic edifici. la pàgina web de l'empresa especialitzada en teleoperadors i ja hi ha trenta vacants amb les tasques a dur a terme i el salari que percebran els treballadors que hi acabin accedint. La gran majoria d'aquestes ofertes són per realitzar tasques de community manager en diverses llengües com el català, castellà, italià, noruec, etc. El coneixement d'alguna d'aquestes conforma un plus en el sou.A l'altre bloc la desena de llocs de feina inclouen encarregats de qualitat, de recursos humans, d'equip, reclutadors, administradors de sistemes, psicòlegs i consellers psicològics. Les ofertes al voltant d'aquests perfils no inclouen, però, la quantitat de diners que guanyaran les persones que hi acabin accedint.Podeu consultar totes les ofertes a aquest enllaç

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)