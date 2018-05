Un institut de Terrassa, acusat pel Ministeri d'Educació d'adoctrinament

L'ANC de Terrassa ha fet públic un comunicat de suport als docents de l'IES Montserrat Roig de la ciutat davant la decisió del Ministeri d'Educació espanyol de requerir al Departamentd’Ensenyament que actuï contra mestres i directors de 24 escoles i instituts de Catalunya acusats d’adoctrinament.En el text, l'ANC vol fer constar que "ens sentim orgullosos del nostre sistema educatiu, reconegut a Europa com un exemple d’integració". Asseguren que "les escoles i instituts, a través dels nostres docents, han d’estar compromesos amb la formació integral dels seus alumnes, esperonar el pensament crític, ajudar a interpretar el nostre entorn, i no evadir la responsabilitat de crear espais per parlar a classe sobre els esdeveniments polítics i socials del nostre país".En el text detallen que l'adoctrinament és "el què té lloc quan es manipula la realitat dels fets, quan s’expliquen versions falses, quan s’imposa el silenci davant la repressió, o quan s’evita parlar de manera crítica de fets com els que van tenir lloc l’1-O o de l’aplicació de mesures repressores per part de l’Estat a què ens veiem sotmesos". Per tot això, des de l’ANC de Terrassa per la Independència denuncien "la persecució ideològica" als docents i se solidaritzen amb l’IES Montserrat Roig.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)