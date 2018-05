El «SuperMes» del Baix Llobregat trenca registres en la tercera edició

La campanya el SuperMes del Baix Llobregat trenca registres en la seva tercera edició. La campanya de promoció de la comarca tanca amb més de 6.000 promocions especials descarregades per l'abril i més de 110.000 visites al portal web oficial. "Els equipaments i establiments han viscut un abril excepcional", apunten els organizadors."El SuperMes es posiciona com una autèntica festa que converteix el Baix Llobregat en el gran parc d'oci de Barcelona", assenyala el Consorci de Turisme de la comarca. La tercera edició de la campanya ha beneficiat un centenar d'agents turístics i de restauració. Així, aprofitant l'impuls, l'organisme comarcal ha posat en marxa una nova plataforma online per comercialitzar productes turístics.

