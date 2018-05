Rajoy urgeix l'independentisme a investir un president «legal»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reclamat aquest dimarts a l'independentisme que investeixi amb urgència un president "legal" per sortir de la situació de desbloqueig al Parlament. En aquests termes s'ha expressat durant la sessió de control al Senat, en la qual ha exigit al futur executiu que compleixi amb l'ordenament jurídic espanyol i que acabi amb la "divisió" existent -segons ell- a Catalunya.Quim Ayats, senador d'ERC, ha centrat la seva pregunta en la qualitat de la justícia espanyola, més enllà de la situació a Catalunya -amb nou dirigents empresonats- i posant el focus també en la sentència contra "la Manada" i insistint en la politització dels jutges. "Davant les injustes sentències que s'estan produint i davant la responsabilitat que hi tenen policia, fiscalia i jutges, li pregunto: Qui és responsable de les injustes sentències? De veritat creu que funciona bé la justícia a Espanya?", ha preguntat Ayats.Rajoy ha indicat que els estàndars de l'Estat són homologables als països de l'entorn europeu, i cap al final de la rèplica ha volgut fer una referència explícita a la situació política. No s'hauria de preocupar tant de la justícia espanyola. "Ocupin-se de la política catalana. El que han de fer és deixar que s'investeixi un president legal i que hi hagi un govern autonòmic. Són experts en buscar respnsabilitats i eludir culpabilitats", ha insistit el president del govern espanyol, que ha reclamat evitar "confabulacions" sobre les interferències del poder executiu en el judicial.

