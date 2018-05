La Fiscalia demana interrogar l'esposa de l'acusat pel doble crim de Susqueda

La Fiscalia ha sol·licitat al jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners (Girona) -que instrueix el doble crim de Susqueda (la Selva) - que es prengui declaració com a testimoni a l'esposa del principal sospitós, Jordi Magentí Gamell, que es troba en presó provisional. Aquesta, però, actualment està a Colòmbia, segons han indicat fonts jurídiques.De moment, el jutge no s'ha pronunciat i encara no hi ha data perquè es produeixi aquesta declaració, pel que es demana enviar una comissió rogatòria al país sud-americà.La dona de Magentí, que va viatjar a Colòmbia després del crim per establir-se definitivament allà, va estar amb ell el 25 d'agost -un dia després de les morts- a la zona del pantà on suposadament es va produir el doble assassinat. Ella va estar dues hores sola mentre el seu espòs s'absentava del lloc.Els investigadors sospiten que l'investigat va aprofitar aquest temps per fer desaparèixer proves vinculades amb el crim ja que, de manera sobtada, el dia 29 li va comprar un bitllet d'avió per viatjar a Colòmbia. Aquest país és on Magentí plantejava posteriorment establir-se amb ella.

