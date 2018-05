El jutge amplia la causa per injúries contra l'humorista Toni Albà

M’acaba d’informar el meu advocat @Sergiblazquezq de @DretsCat que s’amplia la causa per injúries en la que sóc investigat. Ens volen fer callar trepitjant el Dret a la Llibertat d’Expressió. Nova vista als jutjats de Vilanova i la Geltrú el dia 31 de MAIG a les 11h. — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 8 de maig de 2018

El jutge que instrueix la causa contra l'actor Toni Albà per un suposat delicte d'injúries amplia la causa, i l'ha tornat a citar a declarar. Per això, l'humorista s'haurà de tornar a personar davant del jutjat de Vilanova i la Geltrú el 31 de maig a les 11.00 del matí, després que ja ho fes a finals de gener.El motiu principal de les injúries són diversos comentaris al Twitter contra la magistrada de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela, que instrueix la causa contra el major dels Mossos Josep Lluís Trapero i altres membres del cos policial, a qui fa responsables de l'actuació de la policia catalana durant el referèndum de l'1 d'octubre i els dies 20 i 21 de setembre davant la seu del departament d'Economia.La denúncia va arribar de la Brigada d'Informació de la policia espanyola a Barcelona i fa referència a cinc piulades que van fer-se entre el 3 i el 20 d'octubre.En un inici, Albà va afirmar a diversos mitjans que desconeixia els motius de la investigació però que a l'informe de la policia espanyola hi havia fotografies d'ell vestit de rei Felip V, un dels personatges que imita. "Poca feina deuen tenir si es dediquen a perseguir pallassos", va afirmar.

