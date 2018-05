Una mare denuncia un institut de Granollers per adoctrinament

El Ministeri d'Educació investiga l' Institut Antoni Cumella de Granollers per la queixa d'una mare que va denunciar "la convocatòria de vaga contra l'ofensiva del pensament franquista", titllant aquesta convocatòria "d'adoctrinament polític a menors". La Crida per Granollers-CUP ha emès un comunicat en què denuncia els fets i en què critica els "intents de descrèdit i manipulació malintencionada" i ha reclamat al consistori, a través d'una moció, que doni suport jurídic i econòmic al professorat investigat.La formació ha afegit que "la vaga estudiantil del 25 i 26 d'octubre va ser convocada per diversos sindicats d'estudiants. Cal recordar que l'alumnat té dret a anunciar convocatòries, realitzar reunions i assemblees i a exercir el dret a vaga i que els drets de l'alumnat han de ser respectats i fomentats tant per l'administració com per les direccions dels centres facilitant si més no el seu exercici".D'aquesta manera, l'institut granollerí s'afegeix a la llista dels 24 centres educatius que el ministeri investiga per les denúncies per suposat "adoctrinament" a través d'un aplicatiu d'Internet.La CUP granollerina proposa que l'Ajuntament de Granollers expressi el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts així com a tota la comunitat educativa "davant d'aquests intents de descrèdit i manipulació malintencionada, tot defensant la professionalitat dels equips educatius i defensant el dret a la llibertat acadèmica en l'exercici de la professió docent".També proposen que el consistori es solidaritzi amb les escoles i instituts i amb el professorat "que sigui perseguit per exercir la llibertat d'expressió i de càtedra, i que doni el suport econòmic i jurídic necessari a l'Institut Antoni Comella i al professorat d'aquest institut investigat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)