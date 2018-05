L'autor de l'accident a la C-12 va morir pels talls al coll i al pit que ell mateix es va fer

El conductor de la furgoneta que va provocar l'accident de la C-12 a Llardecans va morir per les ferides que ell mateix es va provocar. L'autòpsia revela que l'home, veí de Lleida de 39 anys, es va fer dos talls, un al coll i l'altre al pit que li va perforar la cavitat pulmonar, segons apunta la Cadena Ser.L'home, doncs, no va morir pel xoc, sinó per les autolesions que s'hauria fet amb un objecte punxant com un cúter o un tros de vidre. De fet, l'informe forense indica que les ferides provocades per l'accident van ser de caràcter lleu.

