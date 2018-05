Revés del TC a Ciutadans

Carles Puigdemont i Toni Comín podran seguir delegant el vot, almenys de moment. El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs de Ciutadans contra el fet que Puigdemont -diputat de Junts per Catalunya (JxCat)- i Comín -diputat d'ERC- puguin participar en els plens des d'Alemanya i des de Bèlgica, respectivament, però no ha estimat oportú adoptar "mesures cautelaríssimes". El TC, de fet, no aprecia cap "urgència excepcional" per suspendre immediatament els vots dels dos dirigents.Puigdemont i Comín ja han participat en els últims plens a través de la delegació de vot en els portaveus parlamentaris dels seus grups, que són Elsa Artadi i Sergi sabrià, respectivament. Es tracat de dos sufragis fonamentals si es vol anar cap a una investidura ràpida, perquè sense ells l'independentisme perdria la majoria.El TC dona ara tres dies a Ciutadans i a la Fiscalia per tal que presentin al·legacions, en cas que ho estimin oportú. Els liberals porten setmanes pressionant el govern espanyol per tal que recorri el vot delegat al Constitucional per tal que aquest organisme els suspengui de manera automàtica.

