El Suprem confirma les condemnes del cas Fitur de la branca valenciana del cas Gürtel

La sala tercera del Tribunal Suprem ha confirmat de manera íntegra la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià que va condemnar a penes d'entre tres i 13 anys de presó als 11 acusats d'irregularitats en contractes entre la Generalitat Valenciana i membres de la trama 'Gürtel' per a la fira de turisme Fitur entre el 2005 i el 2009. Es tracta de la primera sentència ferma de la causa relacionada amb la trama. El TSJ valencià va condemnar el febrer del 2017 l'exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez, a 9 anys de presó per delictes de prevaricació, malversació i suborn. En la mateixa sentència es condemnava a 13 anys de presó el responsables de les empreses, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez ‘El Bigotis’ així com al cap de gabinet de la conselleria de Turisme, Rafael Betoret, condemnat a 6 anys de presó.En la mateixa sentència es condemnava al funcionari de l'Agència Valenciana de Turisme, Isaac Vidal, a 7 anys de presó; a l'exadministradora d'algunes societats de Gürtel, Isabel Jordá, a 6 anys de presó; a Cándido Herrero, exempleat de l'empresa Orange Market, a 4 anys i 4 mesos; Jorge Guarro, excap de Promoció de l'Agència Valenciana de Turisme, a 4 anys; i Mónica Magariños, exempleada d'Orange Market, i Ana Grau, excoordinadora de Fires de l'Agència Valenciana de Turisme, a 3 anys cadascuna.El Suprem confirma que Francisco Correa, Álvaro Pérez i Pablo Crespo van cometre delictes de malversació de cabals públics; suborn actiu; tràfic d'influències; i associació il·lícita; als quals se suma el de falsedat documental en el cas de Crespo. L'exconsellera Milagrosa Martínez va cometre, segons la sentència, delictes de malversació de cabals públics, suborn passiu, i prevaricació administrativa. Així mateix confirma que 'Gürtel' era una associació il·lícita.A la sentència es remarca que les relacions entre les empreses de la trama Gürtel i la conselleria de Turisme eren "tan fluïdes" abans i després dels contractes que es va produir "un desembarcament" i "una substitució" de l'administració per les empreses de la trama, que confeccionaven i redactaven els contractes, dissenyant els criteris de valoració de les propostes. Així mateix, assenyala que això va ser possible gràcies a les relacions personals d'amistat entre Correa, Pérez i Crespo amb l'exconsellera Martínez i els funcionaris.Entre altres multes, Correa, Crespo i Pérez han d'abonar 3,9 milions cadascun pel delicte de tràfic d'influències. A més, la sentència estableix que els tres esmentats més Isabel Jordán, Milagrosa Martínez, Betoret, Vidal i Guarro, indemnitzin de forma solidària a la Generalitat Valenciana en la quantitat de 271.636 euros, amb responsabilitat solidària parcial també de Mónica Magariños i Cándido Herrero.El Suprem també ha rebutjar declarar la nul·litat de les gravacions de l'exregidor de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, orígen del procés. Les defenses consideraven vulnerat el seu dret a la intimitat però el Suprem assenyala que no es produeix cap lesió perquè es tracta d'una conversació enregistrada amb reunions "lliures i espontànies entre dos particulars i un dels dos decideix enregistrar-les" i que "altra cosa és el valor i rellevància judicial que es doni a aquestes gravacions.

