Rajoy farà demà el consell de ministres per frenar la investidura de Puigdemont

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha convocat de forma extraordinària per aquest dimecres, a les 11h del matí, un consell de ministres d'urgència per recórrer al Tribunal Constitucional (TC) la nova llei de la Presidència, pensada per investir Puigdemont a distància . El Parlament la va aprovar la setmana passada gràcies als vots de la majoria independentista.El moviment de l'executiu central ja el va avançar anunciar ahir el delegat del govern espanyol, Enric Millo . Com que la possibilitat de la investidura des de l'exili és remota, el més probable és que s'activi un pla D que s'hauria de materialitzar en els propers dies.Aquest mateix dilluns ja es va reunir el Consell d'Estat per validar les intencions de Rajoy de frenar la investidura de Puigdemont. L'organ consultiu va rebre l'encàrrec del consell de ministres divendres passat i ahir va donar llum verda al president espanyol per unanimitat

