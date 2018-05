​Graupera no descarta una candidatura pròpia si el sobiranisme no suma a Barcelona

El periodista i filòsof Jordi Graupera ha insistit en el fet que vol ser alcalde de Barcelona, i no descarta presentar-se amb una candidatura pròpia a les eleccions municipals del 2019 si l'independentisme és incapaç d'articular una candidatura única. "Si els partits no sumen en les primàries, no sé si em presentaré amb una candidatura pròpia", ha afirmat en relació a la proposta que va llançar d'unes primàries per a una llista unitària independentista, a les quals ell es postularia "Voldria que se celebressin aquestes primàries. Jo em presentaria i penso que, malgrat enfrontar-me als aparells de partit, crec que tindria alguna oportunitat de guanyar-les", ha dit en declaracions a RAC1 , i ha assenyalat que ja preveia que els partits fossin hostils a la proposta. La plataforma Primàries Barcelona engegada per Graupera ja ha aconseguit l'objectiu de reunir 30.000 signatures per demanar la celebració d'unes primàries conjuntes del sobiranisme.També ha assegurat que hi ha temps fins a "finals d'any o principis de 2019" per fer unes primàries, i ha expressat que no li costaria molt que algun dels partits acceptessin que ell fos en alguna de les seves llistes, per la qual cosa ha destacat la seva experiència en altres ciutats, que li ha ensenyat que els problemes de Barcelona són globals.

