Els sindicats de presons es conjuren per demanar la dimissió del director de Brians 1

El centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires (el Baix Llobregat), s'ha convertit en un niu de polèmica arran de les darreres decisions del seu director, Josep Font, sobre el funcionament de la presó. Ara, però, els sindicats han dit prou, i de forma unitària, han decidit plantar-se amb una mobilització conjunta que prendrà forma aquest dimecres al migdia a les portes del centre.En aquesta, segons explica el CSIF ade forma conjunta amb CCOO, UGT i CATAC es demanarà la dimissió del director, a qui ja s'ha denunciat per "irregularitats" i "vulneració del dret de llibertat sindical". Precisament, la setmana passada desenes de treballadors penitenciaris ja es van manifestar per demanar el seu cessament, una situació que continua, i que aquest dimecres pretén agafar força amb altres elements de pressió.Membres del CSIF esperen que es tracti d'una concentració "massiva", que s'allargarà fins l'hora de dinar amb una botifarrada final. Entre els principals motius per demanar el cessament de Font hi ha el seu pass polèmic en altres presons, tot i que també altres aspectes que consideren de força major."Hi ha assetjament laboral cap al personal de la presó i té una actitud dèspota i intransigent cap als treballadors", denuncien. De fet, asseguren que hi ha hagut casos d'intents de "pressió" i "actituds acusatòries", i que també s'han manipulat expedients disciplinaris.La "irresponsabilitat en la gestió" és una de les altres preocupacions, amb decisions "unilaterals", com ara canvis en una unitat "tan delicada" com és la psiquiàtrica, o bé l'intent de "suprimir" el departament especial de dones. Aquest últim aspecte va provocar que, durant uns mesos, asseguren, acusats d'agressions sexuals poguessin conviure en la mateixa presó amb dones.Brians 1, a més, encapçala la "llista negra d'agressions en presons" a funcionaris públics i, més enllà d'aquí, altres episodis de "vulneració de drets sindicals". Font, recorden, ha estat cessat com a director d'altres presons catalanes on "ha protagonitzat innombrables enfrontaments" amb les plantilles.Durant aquests mesos, els sindicats s'han reunit amb el director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó i Monfort, a qui han demanat el cessament de Font. Com a conseqüència d'aquestes reunions, els sindicats han rebut respostes negatives, motiu pel qual asseguren que continuaran exigint el canvi de director."Ells s'estan enrocant i no el volen cessar", asseguren. Per la seva part, el CSIF ja els ha avisat que, si hi ha incidents, Serveis Penitenciaris en serà el "responsable".

