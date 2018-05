La fredor del Cercle d'Economia amb els presos amenaça la relació amb el nou Govern

Del 31 de maig al 2 de juny se celebrarà la 34a edició de les Jornades del Cercle d'Economia, que tenen lloc anualment a Sitges . El lema d'aquest any és Temps disruptius, nous lideratges. Serà en un moment certament disruptiu perquè, per primer cop, és molt probable que, si s'ha format Govern a Catalunya, el president o presidenta de la Generalitat no assisteixi a les jornades. Segons fonts consultades per, el malestar amb el Cercle és enorme entre les forces sobiranistes, especialment a Junts per Catalunya (JxCat). El motiu és la fredor manifestada per l'entitat envers la situació dels presos polítics.Des dels sectors més ortodoxos del PDECat -en contacte amb l'entorn del president Carles Puigdemont- es valora molt negativament la posició expressada pel Cercle d'Economia. O més ben dit, la no posició pel que fa a la repressió i l'empresonament de dirigents sobiranistes. L'entitat, presidida per Juan José Brugera, ha mantingut al llarg del procés una posició considerada de tercera via, rebutjant tota opció unilateral, però alhora reclamant al govern espanyol una sortida política i dialogada a la crisi. Va demanar insistentment a Puigdemont que convoqués eleccions. El Cercle d'Economia ha calculat els seus moviments amb cura. Amb motiu de la repressió de l'1 d'octubre, va condemnar l'actuació policial. Després de l'aplicació del 155, ha insistit en recuperar el camí de la tercera via per srtir de l'atzucac . Però el seu mutisme davant la situació dels presos ha estat considerada incomprensible i imperdonable des dels rengles de JxCat.El distanciament entre el sobiranisme i el Cercle s'arrossega des de fa mesos. Ja es va evidenciar amb motiu de les eleccions catalanes del 21-D. L'entitat va convidar representants dels diversos partits polítics a explicar el seu programa davant dels socis del club. Des del Cercle, es va reclamar la participació de Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat que va ser empresonat per l'Audiència Nacional el 2 de novembre, però havia sortit en llibertat. Rull, però, va rebutjar anar-hi i va ser un altre candidat al Parlament, Oriol Amat, qui va intervenir a Sitges. Els qui sí que han confirmat la seva assistència a les jornades del Garraf són el president espanyol, Mariano Rajoy, el líder de l'oposició, Pedro Sánchez, i el president de Ciutadans, Albert Rivera. Això, i la més que probable absència del màxim representant de l'executiu català pot donar una imatge molt gràfica del moment excepcional -i disruptiu- que es viu a Catalunya.

