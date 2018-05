La cúpula de l'ANC es reuneix amb els consellers exiliats a Brussel·les

Reunió entre l'Assemblea Nacional Catalana i els membres del Govern exiliats a Brussel·les per dibuixar l'estratègia dels propers passos del procés sobiranista. La cúpula de l'entitat, encapçalada per la presidenta Elisenda Paluzie, va visitar aquest dilluns Comín, Puig i Serret a Waterloo. A la trobada també hi era present el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per via videotrucada des de Berlín.La reunió ha permès a l'ANC presentar els nous membres de la junta i posar al dia als consellers de les iniciatives que s'estan impulsant per internacionalitzar la causa independentista des de les comissions repartides arreu del món.La comitiva sobiranista s'ha reunit també amb Günther Dauwen, director de l'European Free Alliance, que els hi ha transmès el seu suport i ha condemnat la repressió política actual a l'estat espanyol, tal com ha informat l'ANC a través d'un comunicat. El viatge al cor d'Europa ha servit també perquè l’organització The Unrepresented Nations and People Organization, UNPO, presenti formalment un projecte sobre el procés català.

