Una núvia denuncia un jutge que la va obligar a treure's una xapa dels presos per casar-la

Un matrimoni recentment casat denunciarà un jutge de Badalona per haver obligat la núvia a treure’s una xapa amb el lema "Llibertat presos polítics", que duia a la jaqueta en el moment del casament. Segons ha explicat l’afectada en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, el magistrat va advertir que no procediria a casar la parella si la dona no es retirava la insígnia.“El jutge va dir que era un organisme públic que havia de donar servei a tothom”, ha assegurat la noia, que ha relatat que el magistrat va “enrocar-se” i va insistir que els jutjats “no podien estar polititzats”. Davant la situació, finalment es va treure la jaqueta i aquest dimarts ha avançat que ella i la seva parella denunciaran els fets davant la justícia per vulneració del dret a la llibertat d’expressió.A la sala del casament només hi havia els nuvis, els dos fills d’aquests, els testimonis i els pares, i tots estaven d’acord en què la dona portés la xapa. Amb tot, l’afectada ha assegurat que el jutge es va negar rotundament a continuar amb el casament si no es retirava la insígnia, assegurant que hauria actuat igual “si hagués estat una xapa de simbologia contraria, com del PP o Vox”.Segons ha relatat, ella va replicar les explicacions del magistrat argumentant que no es tractava d’una xapa de cap partit polític, mentre que la seva parella va indicar que a la sala hi havia una fotografia del rei Felip “i ningú havia dit res”. Amb tot, la dona va acabar acatant l’ordre del jutge, tot i que ara preveu dur el cas als tribunals perquè considera que “se li ha de respectar la llibertat d’expressió”.

