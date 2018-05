El CAC conclou que TV3 no ha vulnerat la intimitat de Llarena

El CAC ha conclòs en una investigació d'ofici que TV3 no va revelar informació privada del jutge Llarena en el perfil que el magazín de tardes Tot es mou va dedicar al magistrat del Suprem que instrueix la causa contra la cúpula del procés. L'ens regulador ha dictaminat que les dades que es van donar no vulneren la privacitat del jutge.El programa analitzat va ser emès el 26 de març. El periodista col·laborador Genís Sinca va fer un perfil del magistrat on feia referència a les poblacions catalanes on es troben els dos habitatges del jutge, sense donar, però, cap dada sobre les adreces. També va aportar dades sobre la seva trajectòria professional i sobre el fet que els seus progenitors van ser advocats. Així mateix, va esmentar el nom i cognom de la seva esposa, associat al càrrec públic que ostenta, i el municipi on es troba la institució pública on aquesta treballa.La investigació del CAC conclou que "no es detecta cap contingut susceptible de vulnerar la privacitat del personatge al qual es dedica l’espai del programa".En relació a una queixa presentada pel grup de periodistes unionista Pi i Margall criticant la manca de pluralitat en una tertúlia sobre el 155 d'El Suplement de Catalunya Ràdio, el CAC considera que les veus que van protagonitzar-la eren representatives del sector audiovisual implicat en la temàtica. Tanmateix, afegeix que efectivament el debat no va incloure altres veus que podrien haver aportat posicionaments contraris.

Investigació del CAC sobre TV3 i el jutge Llarena by naciodigital on Scribd

