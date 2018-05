Un grup de persones aturen un conductor begut que estava a punt d'atropellar diversos vianants a Lleida

Un conductor que triplicava la taxa d'alcohol va ser aturat per diverses persones el passat diumenge a la tarda just abans que el seu vehicle envestís diversos vianants al carrer Cogul de la ciutat de Lleida. Els fets van passar al costat d'un supermercat de la zona i els veïns van retenir-lo en veure que no tenia intenció de frenar.L'home, de 30 anys i veí de Lleida, estava amb el seu vehicle al davant d'un pas zebra i va ser retingut pels ciutadans, que van veure l'estat ebri del xofer.Poc després van avisar la Guàrdia Urbana, que va obrir diligències penals contra ell per conducció temerària i per conduir sense tenir vigent el carnet de conduir, suspès per una ordre judicial. La prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,74 mg/l.

