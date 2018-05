El jutge cita l'alcalde de Verges per un delicte d'odi contra la policia espanyola

El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha citat a declarar el proper 18 de juny a l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, de la CUP, arran de la denúncia de la Fiscalia per un presumpte delicte d'incitació a l'odi contra "la nació espanyola" i la Guàrdia Civil. El ministeri públic l'acusa per vincular el cos armat amb la punxada massiva de rodes que es va produir al municipi l'octubre passat.Sabater va denunciar els fets, que van afectar més de 160 vehicles de la població, i va apuntar a la policia espanyola i a la Guàrdia Civil en relació a l'autoria dels incidents, afirmant que "de dia van uniformats i de nit incontrolats". En aquest sentit, va assegurar que no es tractava d'un incident fortuït i el va relacionar amb el fet que durant la celebració del referèndum de l'1-O els impedissin l'entrada al municipi amb tractors i jardineres. El batlle ha declinat fer declaracions fins que comparegui als jutjats.La demanda es basa en les afirmacions que el batlle va fer a diversos mitjans de comunicació on apuntava cap a la policia espanyola i la Guàrdia Civil com a possibles autors dels incidents. Els Mossos van investigar els fets però no van poder-ne determinar l'autoria i el jutjat, que ara ha citat a declarar l'alcalde, va acordar l'arxivament provisional de les actuacions per falta d'autor conegut.Per a la Fiscalia, però, les declaracions podrien constituir un delicte d'incitació a l'odi, previst i penat a l'article 510 del Codi Penal, comès per la pertinença del cos a la "nació espanyola" i a la Guàrdia Civil.

