L'Estat atia el conflicte a les aules: així s'ha explotat el cas de Sant Andreu de la Barca

Pancartes de suport als professors de l'institut el Palau Foto: @omnium

Mariano Rajoy, en una reunió amb Albert Rivera. Foto: ACN

El centre tem que hi hagi "nens que acabin declarant contra altres nens" en un judici

Pintades a l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca Foto: Cedida/ACN

"Nosaltres eduquem, no adoctrinem". Aquest és el crit que una quarantena de docents convocats per CCOO han fet arribar fins a les portes de la delegació del govern espanyol . És l'expressió d'un malestar per la "criminalització" i el qüestionament de la seva professionalitat a la qual asseguren que estan sotmesos. El conflicte s'ha vist atiat per la reunió de dos secretaris d'Estat i el delegat del govern espanyol, Enric Millo, amb els pares guàrdies civils de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca que denuncien que els seus fills han estat "humiliats" per nou professors a qui la Fiscalia acusa d'un delicte d'odi. El govern espanyol busca abanderar el suport a aquestes famílies tot alimentant el relat que els docents formen part de l'engranatge de la maquinària independentista.El plantejament de la trobada d'aquest dimarts a la tarda entre els secretaris d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i d'Educació, Marcial Marín, i els pares guàrdies civils és el d'"estar al costat" de les famílies i "compartir la indignació per actituds tan antidemocràtiques, sectàries i impròpies d'un centre educatiu". Tot plegat, sense haver contrastat els fets amb la direcció del centre o els professors assenyalats. "És la primera vegada a la història que el govern insta a denunciar funcionaris. No tenen cap interès en conèixer la veritat sinó que volen mantenir el conflicte obert", explica Josep Lluís Alcázar, professor portaveu de l'institut El Palau i representant sindical.La Fiscalia acusa els nou professors d'un delicte d'odi suposadament per unes declaracions sobre les càrregues policials l'endemà de l'1 d'octubre. Aquest dilluns el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va alertar que la majoria de denúncies que es reben sobre adoctrinament a l'escola -87 en els últims mesos, 134 segons el PP- són "inconsistents" perquè es poden basar en "documents manipulats" o són acusacions "falsejades" o bé "extemporànies". Precisament, una de les principals queixes del centre de Sant Andreu de la Barca que està en el punt de mira és que no s'han verificat els fets mantenint una interlocució directa amb l'escola, sinó que s'han adreçat directament a la via penal i als "platós de televisió". De fet, l'institut va conèixer la polèmica pels mitjans de comunicació i no per cap queixa de cap família.És precisament per això que el professorat molest amb la situació s'està organitzant per donar una resposta i solidaritzar-se amb l'IES El Palau. Ja ho ha fet avui en el marc de protestes contra la Lomce i les retallades que estaven convocades. El secretari general de la federació d'Educació de CCOO, Manel Pulido, ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol no és apaivagar la polèmica, sinó alimentar-la. "Que treballi per rebaixar la tensió. Demanem un pronunciament clar de defensa dels treballadors de l'educació i que no segueixin alimentant el dubte sobre la seva professionalitat", ha insistit Pulido després de reunir-se amb el subdelegat del govern espanyol a Catalunya, Emilio Ablanedo, de qui admet que no ha arrencat cap compromís. Aquest dilluns es va constituir la Taula d'Emergència Docent, impulsada pels sindicats CGT, Intersindical-CSC, UGT i USTEC, entre altres organitzacions, per donar resposta a la "repressió" que consideren que estan patint els docents i els centres educatius.Amb una Lomce impulsada per l'exministre Juan Ignacio Wert que havia de servir per "espanyolitzar els nens catalans" es va agreujar l'assenyalament de l'escola catalana, contra qui Ciutadans, des dels seus inicis, ha carregat pel model d'immersió lingüística tot presentant-lo com un model ideològic i no pedagògic. En plena pugna a nivell estatal quan queda un any per a les municipals, PP i Ciutadans intenten capitalitzar el paper d'ariet contra el procés sobiranista per treure'n rèdit.Quan Cs ha intensificat les seves càrregues contra el català a l'escola, el govern de Mariano Rajoy ha especulat amb introduir una casella a la preinscripció escolar per fer guanyar terreny al castellà com a llengua vehicular. "Sens dubte, ho farem", va dir el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo. Arribada la data, l'executiu espanyol no va canviar res de les preinscripcions. Va ser també després que el líder de Cs, Albert Rivera, se sumés públicament a l'assenyalament als nou professors de Sant Andreu de la Barca quan el govern espanyol va anunciar que dos secretaris d'Estat es reunirien amb els pares guàrdies civils. A tot això, se suma la proposta llançada per la diputada popular Andrea Levy per posar en marxa una bústia de denúncies anònima per denunciar presumptes "assetjaments" contra alumnes que no "es dobleguen al nacionalisme", que ha xifrat en 134 des del mes de setembre.Amb tot, després d'haver anunciat la reunió amb aquestes famílies i de l'efecte bola de neu que això ha provocat, el govern espanyol ha optat per celebrar la trobada amb les famílies sense convocar els mitjans de comunicació. El canvi d'actitud es produeix després que l'IES El Palau hagi decidit trencar el silenci i que part del professorat català s'hagi enervat pel cas i estigui exigint que es faci públic un informe elaborat per Inspecció de la conselleria d'Educació -comandada pel ministeri per aplicació del 155- en el qual, asseguren, suposadament es qüestiona la versió oficial dels fets.La pitjor part de la polèmica, avisa Alcázar, s'està produint precisament dins de les aules. "És molt greu per a la integritat dels alumnes que la Fiscalia assenyali professors i alguns mitjans ho facin també amb els estudiants. Els reportatges corren pels grups de Whatsapp dels nanos i pels noms de pila o les inicials se'ls identifica", explica el portaveu de l'IES El Palau, que afegeix que han rebut trucades tant de pares com d'alumnes negant els fets que denuncia la Fiscalia.Afegeix que un dels riscos que temen és que hi hagi "nens que acabin declarant contra altres nens" en un judici. Que la normalitat del centre s'ha alterat per la polèmica, diu Alcázar, és una evidència. De fet, ho exhibeixen les pròpies parets de l'edifici amb pintades amb els noms dels nou professors. A més de la gestió del cas a les aules hi ha professors de baixa i canvis de docents en assignatures. I els alumnes en saben els motius. "El govern espanyol ha decidit que això es decideix amb càmeres de televisió i els jutjats", lamenta el professor.

