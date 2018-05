Cs posa el Síndic en el punt de mira per «donar l'esquena als alumnes humiliats»

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó Foto: Adrià Costa El Síndic de Greuges, Rafael Ribó Foto: Adrià Costa

Carlos Carrizosa, portaveu parlamentari de Ciutadans, ha demanat aquest dimarts la compareixença de Rafael Ribó, Síndic de Greuges, per haver "donat l'esquena als alumnes humiliats" pel presumpte "adoctrinament" que es va dur a terme després de la repressió policial de l'1-O a les escoles catalanes, en concret a la de Sant Andreu de la Barca, on hi ha nou professors investigats. "El Síndic és un engranatge més del procés al servei dels partits separatistes", ha assenyalat Carrizosa, que també ha reclamat la compareixença de l'adjunta al Síndic i de la directora general d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència pels fets posteriors al referèndum de fa set mesos."Ribó ens ha remès una carta als portaveus en les quals manifesta que les denúncies podrien ser un atac a l'escola catalana. Defensa els professors i no dedica cap línia als menors. Ni es pregunta què passaria si els fets denunciats fossin certs", ha asseverat el portaveu parlamentari de Ciutadans, que l'ha acusat de reunir-se només amb els professors i no amb les famílies dels alumnes. Preguntat sobre per què el govern espanyol es reuneix només amb els pares guàrdies civils de Sant Andreu de la Barca , Carrizosa ha considerat que seria incorrecta una cita de l'executiu amb els professors imputats i que, fins i tot, això en podria perjudicar la situació judicial.El Síndic va presentar ahir un inform e en el qual veu "inconsistents" la majoria de demandes per presumpte "adoctrinament" a l'escola catalana, fet que ha generat crítiques també per part del PP . Ciutadans també ha carregat contra els sindicats majoritaris a Catalunya, UGT i CCOO, per haver-se convertit en un "engranatge més" del procés en tant que s'han manifestat aquest dilluns a les portes de la delegació del govern espanyol a Catalunya en contra de les acusacions d'adoctrinament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)