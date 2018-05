El PP resisteix i Cs ja és segona força a l'Estat, segons el CIS

El PP es mantindria com la força més votada de l'Estat, segons el CIS. Al contrari del que apunten moltes altres enquestes, Cs no aconseguiria arrabassar-li la victòria, però sí que se situa en segon lloc per primer cop en un baròmetre d'aquest organisme. En concret, els populars retindrien el 24% dels vots (més de dos punts per sota que en l'anterior sondeig) i els liberals d'Albert Rivera pujarien fins al 22,4%, quatre dècimes més que el PSOE en lleugera caiguda. Finalment, Units Podem i les seves confluències retindrien cert terreny, fins el 19,6%.En l'anterior baròmetre amb projecció de vot , el corresponent al gener, el PP ja aguantava l'embat de Cs, per bé que seguia perdent suports respecte les eleccions del 2016. En concret, els populars aconseguien el 26,3% dels vots, mentre que els liberals d'Albert Rivera assolien el 20,7%. De fet, el PSOE seguia cedint espai tot i mantenir-se llavors en el segon lloc, amb el 23,1%, i Units Podem i les seves confluències afins queien fins a la quarta posició, amb el 19%.Respecte els últims comicis, la caiguda del PP seria notable, ja que fa quasi dos anys va obtenir el 33% dels vots, nou punts més dels que aconseguiria ara. Llavors, el PSOE va sumar-ne el 22,7%, una xifra similar a la que li atorga el CIS, Units Podem i les seves confluències, el 21,1% -un punt i mig més que ara-. En canvi, Cs es quedava amb el 13,1%, gairebé deu punts menys que els que podria assolir ara.Pel que fa a les formacions sobiranistes, En Comú Podem tornaria a ser la força més votada a Catalunya, amb el 3,5% dels vots, mentre que l'independentisme recularia respecte el gener. ERC cauria del 3,4% dels suports del total de l'Estat al 3%, mentre que el PDECat recularia del 2% a l'1,7%. Respecte als resultats del 2016, però, els comuns es mantindrien en el mateix resultat, els republicans creixerien quasi quatre dècimes i els nacionalistes en perdrien tres.

