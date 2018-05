L'acampada de sensesostre de plaça Catalunya es dispersa per la ciutat

Acampada de sensesostre a Arc de Triomf. Foto: Albert Alcaide

L'acampada de persones sense llar que es va establir fa uns mesos a plaça Catalunya -sumant-se a la que hi havia de caire independentista- s'ha dispersat, finalment, per diversos punts de la ciutat, des d'on els seus integrants preveuen forçar l'Ajuntament de Barcelona a trobar una solució. Algunes de les persones sense llar han accedit a ser traslladades a albergs tutelats per serveis socials, tot i que altres s'han situat davant de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, a la Ronda de Sant Pau 45, o bé en un terraplè proper a Arc de Triomf.Al primer emplaçament, les persones sense llar han denunciat la "manca de coordinació entre els serveis de salut i els serveis socials" i han criticat la "falta de recursos immediats i propers". Després d'una reunió amb la sindica, Maria Assumpció Vila, aquesta ha afirmat que estan en contacte amb el consistori per posar fil a l'agulla a una situació que ja s''està allargant més de setanta dies, entre plaça Catalunya, Arc de Triomf i la Sindicatura."L'Ajuntament no ens ofereix els recursos a què tenim dret", han explicat els sensesostre a la síndica. Així mateix, han exigit un "lloc adequat per dormir" i, més enllà d'això, "un espai per ser acollits, rebre formació, organitzar activitats i aconseguir un treball". Aquesta és la mateixa reivindicació que fa l'Antoni, acampat a Arc de Triomf, i que explica a. Ell viu amb una desena de persones més en aquest punt turístic de la ciutat, que han netejat i proposen aprofitar.Segons l'Antoni, allò que volen les persones d'Arc de Triomf és "estar tranquils" i poder reorientar la seva vida. I mentre l'ajuntament els diu que "ocupen un espai que no poden ocupar", les úniques solucions que els ofereixen són "anar a albergs on hi ha merders", diu, i que, a més, hauran d'abandonar sense alternatives al poc temps d'estar-hi: "Jo he treballat 27 anys a Correos, i l'únic que vull és el dret a l'habitatge".La zona d'Arc de Triomf on acampen és un espai no urbanitzable, al costat de la boca del Metro, entre terraplens en construcció. Allà, però, no hi poden alçar cap edifici, ja que hi ha tres foses sèptiques on van a parar les clavegueres dels edificis del voltant. "Aquest és el problema que hi ha i que també coneix l'ajuntament", explica l'Antonio. Mentrestant, però, la desena de persones que viuen allà ja han netejat la zona, han llençat desenes de bosses de brossa i es proposen realitzar activitats, com ara un hort urbà.El seu desallotjament, però, és imminent, segons els ha avisat la Guàrdia Urbana. El passat dissabte 5 de maig, la policia local va requerir els dos campaments de persones sense llar perquè marxessin. Aquests, però, s'hi van negar, ja que no tenien ordre judicial. En aquest punt, els van donar menys de cinc dies per abandonar les acampades.Ara ja s'han assessorat amb un bufet d'advocats i tenen un protocol d'actuació, si la policia s'hi presenta amb una ordre. El protocol comprèn mantenir sempre la porta tancada i no obrir mai voluntàriament a la policia, avisar immediatament l'advocada, la premsa i els serveis socials, i gravar vídeos i fer fotografies, malgrat que la policia intenti evitar-ho, ja que és "perfectament legal". En cap cas, però, han d'enfrontar-se als agents o agredir-los, tot i que sí que poden demanar els números de placa i advertir que, si no ho fan, se'ls denunciarà.

