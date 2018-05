La xarxa es bolca a recuperar un instrument robat al Vallès

Acaban de robarle la trompa a un compañero de mi hijo en #Sabadell. Es una Alexander 103 con número de serie 17.696 y la funda es una Marcus Bonna (ver fotos).

Si alguien sabe algo, por favor, contactad conmigo o con @mossos.

Se agradecen los RT!!!! pic.twitter.com/BuAazrOFPT — Joan Carles Torres (@joanka68) 7 de maig de 2018

La xarxa s'ha bolcat per localitzar un instrument musical, concretament una trompa que correspon a un músic de Sabadell. Segons la petició, es tracta d'una trompa Alexander 103, amb el número de sèrie 17.696.L'instrument va dins d'una funda Marcus Bonna. Per aquest motiu s'ha demanat tota l'ajuda possible per a trobar-la i traslladar tota la informació que es tingui al respecte als Mossos d'Esquadra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)