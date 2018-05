VÍDEO El darrer clàssic d'Iniesta, des de dins

El clàssic d'aquest diumenge va ser el darrer d'Andrés Iniesta vestit de curt amb el Barça. Els blaugrana no van aconseguir dedicar-li una victòria com a homenatge, però van evitar la derrota i van mantenir vigent el rècord d'imbatibilitat. El partit va permetre als de Valverde celebrar el doblet amb l'afició, però el futbolista manxec va ser el vertible protagonista.Com va viure Iniesta les hores prèvies al partit? I l'escalfament? Com es porten les emocions, que estan a flor de pell, en un Barça - Madrid tant simbòlic? El club blaugrana ha compartit un vídeo a les xarxes socials sobre les interioritats d'un clàssic especial.

