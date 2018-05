El PP acusa TV3 de «conxorxar-se amb els assassins d'ETA»

El to del PP contra TV3 segueix pujant. La diputada Andrea Levy ha acusat aquest dilluns la televisió pública catalana de "conxorxar-se" amb els "assassins d'ETA" per l'entrevista de dissabte passat a un exmembre de l'organització armada al programa Preguntes Freqüents, presentat per Laura Rosel."Si algú vol fer visites als assassins d'ETA, que ho faci a casa seva, no a TV3, perquè ofèn a tots els demòcrates. Aquesta banda criminal va matar 54 persones a Catalunya, on hi va fer 75 atemptats. atemptats a Catalunya. Si s'entrevista exassassins d'ETA, que es faci com a periodistes, no des de l'activisme", ha apuntat Levy."No entenem somriures a TV3 quan s'entrevista membres de la banda criminal", ha recalcat la dirigent estatal del PP, que demanarà la compareixença de Brauli Duart, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per fer preguntes sobre la cobertura informativa de la fi de l'organització armada.Levy també ha anunciat aquest dimarts una proposta de resolució del seu partit per evitar el presumpte "adoctrinament" existent a l'escola catalana. "Hem conegut diversos casos, perquè cada vegada són més. S'està trencat l'espiral de silenci dels alumnes catalans, existeixen casos de pressió sobre estudiants en què s'assenyala el discrepant. S'intenta fer assetjament als que pensen diferent al nacionalisme", ha apuntat Levy en roda de premsa al Parlament durant la qual ha ofert el seu "acompanyament" a tots aquells que vulguin denunciar aquests presumptes casos.La dirigent estatal del PP ha reclamat la posada en marxa d'una bústia de denúncies anònima per denunciar aquests presumptes "assetjaments", que ha xifrat en 134 des del mes de setembre. "Es tracta de fer pressió sobre els alumnes que no combreguen amb el nacionalisme català", ha apuntat Levy, que ha avançat que es demanarà -conjuntament amb Ciutadans- la compareixença del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, per saber "al costat de qui està" en aquest xoc creuat per les acusacions d'adoctrinament.La diputada del PP ha indicat que hi poden haver expedients oberts a professors que poden acabar amb la inhabilitació. "Qui incorre en aquest comportament ha d'acabar immediatament inhabilitat", ha ressaltat Levy. Quan se li han demanat exemples concrets, la dirigent popular ha evitat donar detalls perquè els 134 presumptes casos encara estan sota investigació, i ha argumentat que no li pertoca informar al respecte. "L'objectiu més important és exigir una educació amb neutralitat", ha insistit.La primera part de la proposta de resolució reclama als grups que es posicionin en contra de la "instrumentalització política" de l'educació. La segona part del text es referirà a la necessitat que el Govern -ara mateix en mans de l'Estat- es personi en les causes obertes per presumpte adoctrinament a l'escola. L'ofensiva anunciada per Levy coincideix amb la visita dels secretaris d'Estat amb els pares guàrdies civils de l'institut de Sant Andreu de la Barca , els professors del qual són en el punt de mira de la Fiscalia.

