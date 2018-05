La Plataforma per la Llengua reivindica l’ús del català a les notaries

El nou rètol informatiu que es repertirà a les notaries de Catalunya Foto: Francesc Cusí

La Plataforma per la Llengua, conjuntament amb el Col·legi de Notaris de Catalunya, ha presentat aquest dimarts l’Estudi sobre usos lingüístics a les oficines notarials de Catalunya. L’informe, realitzat a 248 clients d’arreu del territori, reflecteix una situació millorable en l’ús del català en els documents notarials. Del total d’escriptures que es fan a Catalunya, només un 24,6% es redacten en català malgrat que la majoria de clients són catalanoparlants i els professionals estan preparats i qualificats per atendre en les dues llengües oficials.L’estudi també assenyala que sis de cada deu catalanoparlants usen el castellà en les escriptures notarials, tot i utilitzar el català com a llengua principal. Segons la Plataforma per la Llengua, aquesta dada es deu al fet que no hi ha prou coneixement dels drets lingüístics en l’àmbit judicial i s’usa el castellà per inèrcia. La vicepresidenta de l’entitat, Mireia Plana, ha assegurat que l’ús del castellà és una tria per defecte i ha afegit que "el client sempre pot demanar l’opció lingüística o traduccions sense cost, per tenir els documents en les dues llengües".El tresorer del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Farrés, ha assegurat que "els notaris han de preservar els drets dels ciutadans, com el d’escollir de dret d’opció lingüística". Per això, el col·legi aplicarà diferents mesures per reforçar i garantir els drets dels clients com la incorporació de rètols nous en totes les notaries on s’informa del dret dels ciutadans d’usar tant el català o el castellà, mesures de divulgació a totes les seves plataformes i assegurar que els notaris provinents de fora de Catalunya estiguin acreditats amb un nivell B com a mínim de català.Davant dels resultats de l’estudi, el Col·legi de Notaris de Catalunya també es compromet a preservar el bilingüisme en totes les accions comunicatives del col·legi i a facilitar a tots els notaris la traducció immediata dels documents oficials. Farrés ha recordat que des del 2010 el col·legi organitza cursos oficials de català "per garantir un elevat nivell de la llengua". El tresorer del col·legi ha assegurat que "cada any 25 notaris, provinents de fóra de Catalunya, s’apunten a aquests cursos". Des de Plataforma per la Llengua s’ha fet una crida a què es pugui estudiar dret en català a totes les facultats del territori.

