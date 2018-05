Els comuns critiquen el «relat monàrquic» de la investidura de Puigdemont

Elisenda Alamany, portaveu parlamentària de Catalunya en Comú Podem, ha carregat aquest dimarts contra el "relat monàrquic" que està fent Carles Puigdemont de la recta final de la investidura. "La via basada en fer el que digui Puigdemont sembla més un relat monàrquic que republicà", ha destacat Alamany en roda de premsa a la cambra catalana.La dirigent dels comuns ha considerat "contradictori" que, en la nova etapa sorgida del 21 de desembre i marcada per les reivindicacions socials, el futur del país "cada vegada el decideixi menys gent". "Demanem una mica d'altura de mires", ha recalcat Alamany, que ha admès que la seva proposta de bastir un Govern format per independents i que liderés durant dos anys un president "d'esquerres i progressista" està aturada.Si ho està, ha argumentat, és perquè Junts per Catalunya (JxCat) i ERC encara no s'han posat d'acord per abordar una investidura efectiva que permeti "resistir" la "deriva autoritària" del PP i "fer avançar" el país. Alamany, en tot cas, ha volgut denunciar que l'acció judicial de l'Estat ha jugat en contra de posar en marxa un executiu.La possibilitat que hi hagi noves eleccions no convenç els comuns, que consideren que no "solucionarien res". Aquest escenari serà automàtic en cas que no hi hagi nou president o presidenta el 22 de maig. JxCat, en aquest sentit, situa la investidura definitiva -sigui de Puigdemont o del pla D- a principis de la setmana vinent, entre el 14 i el 16.

