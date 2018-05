Cristina Cifuentes deixa definitivament la política

Cristina Cifuentes ja havia dimitit com a presidenta de la Comunitat de Madrid i també havia renunciat a dirigir el Partit Popular madrileny després de l'escàndol del màster i el robatori de productes cosmètics en un supermercat. Només quedava la renúncia a l'acta de diputada de l'Assemblea i, aquest dimarts al matí, la ja exdirigent popular ha fet oficial el pas definitiu per deixar completament la política. El darrer moviment de Cifuentes era imminent i s'ha produït tal com la cúpula del partit havia teledirigit des de Génova.L'anunci de la decisió arriba hores després que el Comitè Electoral del PP fes públic el nom d'Ángel Garrido com a substitut per liderar el projecte de la formació popular a la comunitat madrilenya . Garrido se sotmetrà els pròxims dies a una sessió d’investidura a l’Assemblea de Madrid, on serà elegit amb els vots de la seva pròpia formació i de Cs. Amb tot, el PP no es compromet encara a designar-lo candidat a les eleccions autonòmiques del 2019.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)