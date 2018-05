«Nosaltres eduquem, no adoctrinem»: protesta pel cas de Sant Andreu de la Barca

Els guàrdies civils pares dels alumnes de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca que van ser presumptament "humiliats" per nou professors es reuneixen aquest dimarts amb el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i el secretari d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín. Segons la denúncia de la Fiscalia i el relat avalat pel govern espanyol, els docents haurien fet comentaris a classe "criticant l'actuació policial de l'1-O", motiu pel qual se'ls acusa d'un delicte d'odi. El cas ha generat malestar en la comunitat educativa. CCOO ha organitzat aquest dimarts una protesta a les portes de la delegació del govern espanyol.

L'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca Foto: ACN

EN DIRECTE "Prou retallades, prou judicis", criden els convocats per @ccoocatalunya davant la seu de la delegació del govern espanyol just el dia en què secretaris d'estat reben els pares guàrdies civils de l'escola de Sant Andreu de la Barca https://t.co/MqqrEuvTYk pic.twitter.com/xLGv2htVZH — NacióDigital (@naciodigital) 8 de maig de 2018

La Fiscalia de Delictes d'Odi ha obert una investigació sobre l'actuació dels nou docents i, en paral·lel, els professors han estat assenyalats amb noms i cognoms per mitjans com El Mundo i dirigents polítics com el líder de Ciutadans, Albert Rivera. Durant la trobada amb els pares guàrdies civils, que està prevista amb màxima discreció per evitar el focus mediàtic, els representants de l'executiu encapçalat per Mariano Rajoy pretenen transmetre-lis el seu suport "total" i manifestar que "comparteixen la seva indignació per actituds tan antidemocràtiques, sectàries i impròpies d'un centre educatiu". Pretenen fer-ho, asseguren, "independentment de les actuacions judicials en curs", segons s'especifica des del govern.En aquesta reunió, els dos secretaris d'Estat exposaran a la representació dels pares els resultats de les investigacions obertes sobre "el succeït" a l'institut. També se'ls informarà de les tasques de posada en comú fetes en les últimes dates per la Secretaria d'Estat de Seguretat i la Secretaria d'Estat d'Educació sobre "altres possibles casos d'"assetjament escolar a Catalunya". Una de les reivindicacions que han fet els portaveus de l'IES del Palau és que es faci públic l'informe elaborat per Ensenyament, en el qual suposadament s'apunta que les declaracions dels nou professors no es va produir com relata la Fiscalia.Amb tot, el govern espanyol sosté que se segueix investigant què va passar exactament a les aules aquell 2 d'octubre i que es tracta d'una tasca "intensa" que ha estat acompanyada de reunions amb la Direcció General de la Guàrdia Civil, amb el cap de la Zona de Catalunya del cos, el tinent general Ángel Gozalo Martín, i amb "pares dels alumnes humiliats".El cas ha indignat una part del cos docent català, que lamenta que es busqui "criminalitzar-los". Precisament aquest dimarts, una quarantena de docents que són també delegats sindicals de CCOO s'han concentrat a les portes de la delegació del govern espanyol amb un clam molt clar: "Nosaltres eduquem, no adoctrinem". La protesta estava convocada des de fa més d'una setmana per denunciar la Lomce i les retallades en l'educació pública. Hi han afegit, però, les crítiques a la criminalització i al fet que s'utilitzi la via penal per dirimir conflictes a les aules.El secretari general de la federació d'Educació de CCOO, Manel Pulido, s'ha reunit amb el subdelegat del govern espanyol a Catalunya, Emilio Ablanedo, durant la mobilització per demanar a l'executiu de Mariano Rajoy "un pronunciament clar de defensa dels treballadors de l'educació" en comptes de "seguir alimentant el dubte sobre la seva professionalitat". Pulido ha demanat a Ablanedo que el govern espanyol es reuneixi també amb la direcció del centre de Sant Andreu de la Barca i no només "amb una de les parts" i que la resolució dels conflictes es busqui per la via administrativa i no per la "judicialització".

