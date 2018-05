Mireia Boya, a Llarena: «Ja hi ha sentència»

Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila i Mireia Boya ja han passat per davant de Llarena, que els ha anunciat formalment els delictes pels quals els porta a judici. És el pas definitiu per tancar la fase d'instrucció contra el procés català. Els exmembres del Govern han refusat comparèixer davant el magistrat i només han respost les preguntes dels seus advocats. Qui sí que s'ha adreçat al jutge instructor, tot i que no s'ha allargat massa, ha estat l'exdiputada de la CUP.Boya ha posat en dubte la imparcialitat de Llarena i li ha etzibat que, malgrat que no s'hagi celebrat encara el judici, ja hi ha sentència dictada. La dirigent cupaire, que només està processada per desobediència -que no comporta pena de presó-, ha defensat que el veritable judici tindrà lloc a instàncies internacionals i ha denunciat la politització de la justícia espanyola.L'exdiputada al Parlament per la formació anticapitalista li ha exposat al magistrat de l'alt tribunal que no li sembla just que Forcadell estigui processada per desobediència per haver permès un debat al Parlament i a ella, en canvi, només se l'acusi de desobeir per haver-lo demanat. La resposta de Llarena ha estat categòrica i contundent: "si vol, la processo per rebel·lió".

Silenci davant Llarena

A diferència dels consellers empresonats, que van comparèixer a l'abril, Borràs, Mundo i Vila han optat per no dir res davant al jutge durant les declaracions indagatòries. Segons la interlocutòria del passat 23 de març, estan processats pels delictes de desobediència i malversació. A diferència d'altres integrants del Govern de Carles Puigdemont, no estan processats per rebel·lió. Amb aquestes declaracions Llarena ja haurà notificat tots els processaments, excepte a aquells que estan exiliats a l'estranger.