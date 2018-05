El govern espanyol va regalar pilotes de goma a nens catalans després de l'1-O

El govern espanyol ha admès, en resposta a una bateria de preguntes presentades pel diputat lleidatà del PDECat, Toni Postius, que efectius de la policia espanyola desplegats a Lleida els dies posteriors al referèndum de l'1 d'octubre van repartir pilotes de goma entre els alumnes del col·legi Lestonnac, ubicat just al costat de la comissaria d'aquest cos a la capital del Segrià.En l'escrit de resposta es considera que lliurar aquest material antidisturbis als infants va ser "un fet puntual, a títol individual" d'un dels agents i "no institucional". També subratlla que aquesta pràctica, que va suposar protestes dels pares i mares d'alumnes de Lestonnac i de la pròpia direcció del centre, es va "treure de context". L'executiu espanyol explica que "l'entrega de les pilotes havia obeït únicament a la iniciativa d'un policia adscrit a la Unitat d'Intervenció Policial i que no es va fer de forma indiscriminada als alumnes del col·legi".Així, consideren que el fet es va treure de context "degut a la situació política i social per la que passa Catalunya". En aquest sentit, afegeix que regalar aquest tipus de material antidisturbis es fa "amb certa freqüència" en motiu de la celebració d'actes organitzats per la Policia Nacional "fins i tot al Saló de la Infància".Toni Postius considera "del tot inapropiat" repartir material antidisturbis als nens "com si fos una joguina" i adverteix que això "banalitza les conseqüències de l'ús d'aquestes boles, que a Barcelona li van fer perdre un ull a una de les persones que acudien a votar en el referèndum d'autodeterminació".En el mateix escrit, el govern espanyol respons a la pregunta sobre l'ús de pilotes de goma a Catalunya l'1 d'octubre, tenint en compte que està prohibit pel Parlament. L'executiu de Rajoy s'agafa a que l'ús d'aquest material antidisturbis "no està regulat per Llei" a Espanya i es remet a la Circular de 3 de setembre de 2013 de la Comissaria General de Seguretat Ciutadana que ho estableix com "l'últim esglaó del procediment" i que és perceptiva l'autorització del responsable policial del dispositiu d'ordre públic i que cal donar compte d'aquest dispositiu tant a les autoritats policials com a les judicials.

